Bagger samt Fahrer rutschte in Obersteiermark in die Enns

Ein Bagger samt Fahrer ist in der Gemeinde St. Gallen (obersteirischer Bezirk Liezen) am Montagvormittag in die Enns gestürzt. Der 34-jährige Fahrer aus Kärnten konnte sich selbst aus dem sinkenden Bagger befreien, indem er mit einem Nothammer die Scheibe der Führerkabine einschlug. Dabei zog er sich Schnitt- und Schürfwunden zu, blieb aber ansonsten unverletzt, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte.

Der Baggerfahrer war im Staubereich des Verbund-Kraftwerks Altenmarkt mit Hangsicherungsarbeiten beschäftigt und rutschte selbst mit dem Steigbagger über die Wegböschung in die eiskalte Enns. Er kam mit leichten Blessuren davon und wurde zu einem Arzt gebracht. Die Bergung des Baggers erfolgte laut der Freiwilligen Feuerwehr Rottenmann aus knapp sieben Metern Tiefe mit einem Kranfahrzeug aus dem stark strömenden Wasser, zu einem Ölaustritt kam es nicht. Insgesamt waren sechs Feuerwehren aus der Steiermark und Oberösterreich und mehr als 70 Einsatzkräfte an Ort und Stelle.