Bär bei Zusammenstoß mit Zug im Pongau getötet

In der Nähe des Bahnhofs Schwarzach-St. Veit im Salzburger Pongau ist am Dienstag in den Morgenstunden ein Bär mit einem Zug zusammengestoßen und getötet worden. Der Lokführer meldete den Zusammenprall mit dem Tier bei der Polizei. Der Bär blieb tot zwischen den Schienen der Tauernbahn liegen. Nach ersten Informationen handelt es sich um einen Braunbären, informierte das Landesmedienzentrum.

Hubert Stock, der Beauftragte des Landes für Bär und Wolf, war am Vormittag unterwegs nach Schwarzach, um DNA-Proben zur Klärung der Herkunft des Tieres zu entnehmen. Stock steht in Verbindung mit der Landesjägerschaft, um die nächsten Schritte festzulegen. Dort hieß es auf Anfrage, dass die näheren Umstände noch nicht bekannt seien. Aktuell werde das Tier gerade von den Gleisen entfernt.