Bäckerei Ölz steigerte 2022 Umsatz auf über 240 Millionen

Der Vorarlberger Großbäcker Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG hat seinen Umsatz 2022 um 12,8 Prozent auf 240,2 Mio. Euro (2021: 213 Mio.) gesteigert. Dennoch sprach das Unternehmen am Montag von einem "herausfordernden Jahr" aufgrund der Preiserhöhungen im Rohstoff- und Energiebereich. Es sei gelungen, die Absatzmengen stabil zu halten, sowohl im In- wie im Ausland. Das Familienunternehmen gibt bis auf den Umsatz traditionell keine Unternehmenskennzahlen bekannt.

Die größten Exportmärkte Deutschland, Schweiz und Tschechien seien im Umsatz zweistellig gewachsen, hieß es. Die Exportquote der Großbäckerei lag bei 43 Prozent und ist damit etwas zurückgegangen (2021: 44,2 Prozent).

Den Höhepunkt im vergangenen Jahr bildete die Inbetriebnahme des Zubaus am Standort Dornbirn-Wallenmahd nach rund zweijähriger Bauzeit. Damit verfüge der Betrieb nun über zwei zusätzliche neue Bäckerei-Linien, hieß es. Eine sei für die Herstellung von Hefeteigproduktion, die andere zur Produktion von Toast- bzw. Sandwich-Broten. "Wir haben mit dem Zubau eine der modernsten und nachhaltigsten Bäckereien Europas geschaffen", sagte Bernhard Ölz, Geschäftsführer und Miteigentümer. Mit dem mehrstöckigen Zubau samt Photovoltaikanlage, Büro- und Sozialräumen ging auch ein neues Logistikzentrum in Betrieb. Es stehen 4.000 zusätzliche Palettenplätze zur Verfügung.

Ebenfalls im Vorjahr stellte die Meisterbäckerei von Eiern aus Bodenhaltung auf Eier aus kontrollierter Freilandhaltung um. Ölz sei die erste europäische Backwarenmarke, die ausschließlich Eier aus kontrollierter Freilandhaltung verwende, so Florian Ölz, ebenfalls Geschäftsführer und Miteigentümer. "Wir möchten bewusst ein Vorbild sein und zeigen, dass es auch für einen internationalen Backwarenhersteller möglich ist, eine artgerechte Hühnerhaltung zu fördern", sagte er. Die Umstellung sei Teil einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie, zu der auch der gezielte Einsatz erneuerbarer Energieträger gehört.

Die 1938 gegründete Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG erzeugt nach eigenen Angaben mehr als 100 Artikel sowie rund 30 saisonale Produkte. Beim Mitarbeiterstand wurde 2022 erstmals die Marke von 1.000 Personen durchbrochen. Im vergangenen Jahr beschäftigte das Unternehmen 1.040 Mitarbeiter, davon 648 in Vorarlberg.