Bäckerei Mangold: Von Hand seit 1850.

Die erste Mangold-Backstube samt kleinem Verkaufsraum wurde bereits 1850 im Leiblachtal eröffnet.

Brot hat bei Monika Haag, geborene Mangold, die heute mit ihrem Mann Egon die Geschicke des Unternehmens leitet, seit jeher eine ganz ­besondere Bedeutung. „Von Kindesbeinen an war ich in der Backstube bei meinem Vater, habe ihm über die Schulter geschaut, hatte die Hände im Teig und habe permanent genascht. Brot ist für mich daher Heimat pur“, schwärmt sie. Der Duft weckt Erinnerungen an früher, erzeugt Bilder im Kopf.