Badewetter in Vorarlberg: Der Sommer kehrt ins Ländle zurück

Nachdem es vergangene Woche deutlich kühler im Ländle war, kehrt jetzt endlich wieder der Sommer zurück.

Bereits der Samstag war sommerlich warm und bot perfektes Badewetter. Ähnlich sieht es auch am Sonntag in Vorarlberg aus: Von der Früh weg scheint die Sonne am fast wolkenlosen Himmel. Den ganzen Tag bleibt es Schauer- und Gewitterfrei und bei bis zu 30 Grad ziemlich heiß im Ländle.