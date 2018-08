Bademeisterin rettete Vierjährigen aus Linzer Schwimmbecken

Eine Bademeisterin hat am Dienstag einen Vierjährigen aus einem Schwimmbecken in einem Kinderbad in Linz-Ebelsberg gerettet. Der Bub lag regungslos mit dem Kopf nach unten im Wasser. Kurz zuvor hatte die aufmerksame 58-Jährige die Mutter und das Kind ermahnt, weil es alleine und ohne Schwimmhilfe beim rund 1,20 Meter tiefen Schwimmbecken lief, berichtete die oö. Polizei.

Die Bademeisterin zog den Buben, der bereits bewusstlos war, aus dem Wasser und reanimierte ihn. Nach einer Minute kam er wieder zu sich. Der Vierjährige wurde in das Kepler Uniklinikum gebracht. Er sei zur Überwachung auf der Intensivstation und sein Zustand stabil, hieß es am Mittwoch aus dem Krankenhaus.

Ein Sechsjähriger, der am Sonntag leblos aus einem Schwimmbecken in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf an der Krems) geholt wurde, liege nach wie vor auf der Intensivstation in künstlichem Tiefschlaf, sein Zustand sei stabil, im Laufe des Mittwochs solle die Aufwachphase gestartet werden.