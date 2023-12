Bad Ischler Nudelsalz "Werbeschmäh des Jahres"

Die Bezeichnung "Werbeschmäh des Jahres" darf sich in diesem Jahr das Bad Ischler Nudelsalz auf seine Fahnen heften. Der Hersteller Salinen Austria AG bewerbe ganz normales Salz in Drops-Form als Innovation für perfekt gesalzenes Nudelwasser, kritisierte Foodwatch Österreich. Für diesen Marketing-Gag zahle man rund zwölf Mal mehr als für das herkömmliche, lose Salz im bekannten Papierpackerl.

Dem oberösterreichischen Unternehmen wird deshalb am Donnerstag an ihrem Firmensitz in Ebensee von den Konsumentenschützern die Urkunde für den "Werbeschmäh des Jahres 2023" überreicht und aufgefordert, "die absurde Preisgestaltung für dieses vermeintliche Luxusprodukt zu beenden", so Foodwatch. "Gerade in Zeiten der massiven Lebensmittelteuerung finden wir es absurd, dass eine Hersteller ganz normales Salz zum Wucherpreis verkauft und dann auch noch dafür wirbt, es wäre eine Innovation. Das ist unserer Meinung nach unverschämt", sagten die beiden Leiterinnen von Foodwatch Österreich, Lisa Kernegger und Heidi Porstner.