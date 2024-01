Bad Ischl startet Eröffnungsreigen der Kulturhauptstädte

Die kommenden Wochen stehen ganz im Zeichen der Eröffnungen der diesjährigen Europäischen Kulturhauptstädte. Während die Kulturhauptstadt Bad Ischl - Salzkammergut bereits am 20. und 21. Jänner mit u.a. einem 1.000-stimmigen Jodler startet, legt das estnische Tartu am 26. Jänner mit einem über die Grenzen der Stadt reichenden Fest nach. Der 3. Februar ist schließlich der große Tag im norwegischen Bodø.

Zunächst dürfen sich aber 23 Gemeinden des oberösterreichischen und steirischen Salzkammerguts Europäische Kulturhauptstadt 2024 nennen. Dabei geht es der künstlerischen Leiterin Elisabeth Schweeger darum, den ländlichen Raum als Zukunftsraum zu positionieren, was mithilfe von mehr als 300 Projekten gelingen soll. Auf dem Eröffnungsprogramm stehen am 20. Jänner neben dem von Hubert von Goisern geleiteten Riesen-Chor etwa Tom Neuwirth aka Conchita im Kurpark Bad Ischl, ein Gastspiel der Komischen Oper Berlin mit "Eine Frau, die weiß, was sie will!" im Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl sowie zahlreiche weitere Veranstaltungen wie die Ausstellungseröffnungen "sudhaus - kunst mit salz & wasser" im Alten Sudhaus und "Luv Birds im Toten Winkel" von Maruša Sagadin im Postgebäude. Mit zahlreichen Konzerten feiert man "in die Nacht hinein", bevor es am 21. Jänner dann ein langes "Katerfrühstück" mit verschiedensten Programmpunkten gibt.

Am 26. Jänner ist es dann in Tartu soweit: Die große Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres strahlt dabei nach Süd-Estland aus, wo in Städten wie Viljandi, Valga, Võru und Põlva Veranstaltungen rund um den großen Tag in Tartu stattfinden. In Tartu selbst steht am Vormittag eine Kinder-Disco auf dem Programm, bevor man sich am Rathausplatz zur Warm-Up-Party trifft, um im kalten Jänner "Zehen und Herzen aufzuwärmen", wie es auf der Website heißt. Mit dem Stück "All Becomes One", das am Ufer des Flusses Emajõgi spielt, startet schließlich um 19 Uhr das Abendprogramm, mit dem man "eine Geschichte über die Wechselbeziehungen zwischen Menschen, Orten und Epochen" erzählen will. Im Anschluss geht bei freiem Eintritt die offizielle After-Show-Party vor dem Estnischen Nationalmuseum über die Bühne, während im Museum eine Show mit "estnischen Legenden" wie u.a. Jüri Makarov, Peeter Volkonsk oder Hannaliisa Uusma eine lange Nacht verspricht.