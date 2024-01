Bad Goisern stellt als Kulturhauptstadt Handwerk ins Zentrum

Sie heißen SCALA und OTELO, "Testimonial" und "PerlMUT" und sind der Beweis dafür, dass in Bad Goisern eine überaus lebendige Szene entstanden ist, die alte Handwerkstraditionen zu erhalten und mit zeitgenössischer Kunst zu verbinden sucht. Zentrum der Aktivitäten ist das 2009 im ehemaligen Försterhaus des Schlosses Neuwildenstein eröffnete "Hand.Werk.Haus Salzkammergut". Die Liste der Projekte, die hier im Lauf des Kulturstadtjahres umgesetzt werden, ist lang.

Hrovat ist Teil jener Gruppe engagierter Handwerker und Gewerbetreibender, die dafür sorgen, dass den sonst üblichen Klagen über Abwanderung und Leerstände in Bad Goisern etwas entgegengesetzt wird - für die Intentionen von Kulturhauptstadt-Intendantin Elisabeth Schweeger geradezu ein Musterbeispiel. Deswegen hat hier die Kulturhauptstadt auch schon 2023 begonnen. Hier kommen SCALA und OTELO ins Spiel. SCALA steht für Salzkammergut Craft Art Lab und ist ein Gemeinschaftsprojekt von Hand.Werk.Haus und der Genossenschaft Offenes Technologielabor (OTELO), die seit 2017 in Bad Goisern einen Ableger hat.

Im Mai lautet das Motto "PerlMUT". Als Artists in Residence werden der US-Textil- und Keramikdesigner Shae Bishop und der japanische Glaskünstler Shige Fujishiro erwartet. Sie sollen auf die traditionellen Perlhauben und Goldbänder der Region treffen. Am 25. Mai wird die Sonderausstellung "PerlMUT" eröffnet und soll ein "rauschendes Perlhauben- und Goldband-Treffen" mit Umzug und Tanz auf dem Marktplatz die Lebendigkeit dieser textilen Tradition unter Beweis stellen, bei der sich die schwarze Perlhaube als preisgünstigere und dennoch prächtige Variante der bekannteren Goldhaube entwickelte.

In der Zukunft strebe man eine Jahressubvention des Kulturministeriums an und wolle das "Hand.Werk.Haus Salzkammergut" in Richtung Offenes Kulturhaus weiterentwickeln, erläutert der Tischler und Projektentwickler Dietmar Laimer-Hubmann im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur. "So etwas gibt es im Salzkammergut noch nicht."