Bachmann-Preis wird vergeben

Am Sonntagvormittag gehen im ORF-Theater Klagenfurt die 47. Tage der deutschsprachigen Literatur mit der Preisvergabe zu Ende. Nach der Absage von Helena Adler und Robert Prosser stellten sich seit Donnerstag zwölf Autorinnen und Autoren der Jury, die in einem neuen Abstimmungsmodus mit Punktevergabe über die Vergabe des mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preises sowie über vier weitere Preise entscheidet. Dazu kommt der Publikumspreis.

Nach den Jury-Diskussionen werden dem aus der Ukraine stammenden Autor Yevgeniy Breyger, der Österreicherin Anna Felnhofer und der Deutschen Valeria Gordeev gute Preischancen eingeräumt. Zum erweiterten Favoritenkreis zählen auch die aus Großbritannien stammende Autorin Jacinta Nandi, der in Frankreich geborene Jayrome C. Robinet sowie der polnisch-deutsche Autor Martin Piekar. Im Vorjahr ging die Auszeichnung an die in aus Slowenien stammende Autorin Ana Marwan.