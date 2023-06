Bachmann-Preis für Prosser eine "herausfordernde Bühne"

Wenn ein Autor seine Wurzeln im Poetry-Slam und im Hip-Hop hat, achtet er bei einem Prosatext, den er zum Bachmann-Preis einreicht, ganz besonders auf dessen Performance-Tauglichkeit. Nun hat der Tiroler Robert Prosser, der im Frühjahr seinen vierten Roman "Verschwinden in Lawinen" veröffentlicht hat, einen Text geschrieben, "der sich auch gut vortragen lässt und es den Versuch wert war, mich damit zu bewerben". Denn Rhythmus und Melodie sind für Prosser essenziell.

Das kann man etwa in seinem Autorenvideo beobachten, in dem er im Bademantel auf die Straße tritt, auf dem Gehsteig seinem Schlagzeuger begegnet und dann gemeinsam mit ihm auf einer Bühne einen Text performt. Das Wettlesen in Klagenfurt bezeichnet er als "sehr interessante, herausfordernde Bühne". Das ist auch der Grund, dass er der Einladung der Jurorin Brigitte Schwens-Harrant, einmal einen Text einzureichen, nun nachgekommen ist. Sein Bachmann-Text, der ein Auszug aus einem aktuellen Schreibprojekt ist, beschäftige sich mit "drängenden Themen wie zum Beispiel dem oft unmöglichen Blick auf das Fremde", erklärt der 39-Jährige im APA-Interview.

In "Verschwinden in Lawinen" wollte der in Tirol geborene, lange in Wien sesshaft gewesene Autor, der mittlerweile wieder in seinem Heimatdorf Alpbach lebt, dem Tirolbild der "Urlaubsindustrie" etwas entgegensetzen. So fragte er sich etwa, wer wirklich in den Küchen der Hotels stehe, wie viel Privatheit man für die "Fremden" in Pensionen aufgebe oder wie die Protagonisten Anna und Xaver abseits der "großen Maschine der Tourismusindustrie" ihr Glück finden, so Prosser.