Babywelt Bodensee: Tickets gewinnen!

Von A wie Abstillen bis Z wie Zubettgehen: Bei der Babywelt Bodensee am 25. und 26. Mai 2019 in Dornbirn finden werdende und junge Eltern Antworten auf alle wichtigen Fragen rund um ihr Baby. VOL.AT verlost 5x2 Tickets!

Ausprobieren, anfassen, vergleichen und günstig einkaufen: Zum dritten Mal öffnet die Babywelt Bodensee am 25. und 26. Mai im Messequartier Dornbirn ihre Tore. Regionale, nationale und internationale Aussteller präsentieren eine Vielfalt an Produkten zu attraktiven Messepreisen. In der Hypo Vorarlberg Halle 11 finden sich große und regionale Händler wie Babyone, Zwergperten oder Wunderland mit einer Vielzahl bekannter Marken, darunter Maxi Cosi, Angelcare Babyphones oder Easywalker.