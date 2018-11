Baby nach Baden gestorben: Anhaltung gegen Mutter verhängt

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat am Freitag eine sogenannte vorläufige Anhaltung gegen eine Mutter verhängt, deren 14 Tage altes Baby nach dem Baden gestorben war. Gegen die Frau wird wegen des Verdachts der vorsätzlichen Tötung ermittelt, bestätigte Staatsanwaltschaftssprecher Thomas Willam gegenüber der APA Medienberichte. Die Mutter befinde sich nach wie vor in psychiatrischer Behandlung.

Das Baby war wegen einer leichten Form der Gelbsucht im Krankenhaus Zams in Tirol in Behandlung. Dabei soll die Frau ihren Sohn alleine in einem Zimmer gebadet haben. “Als der Vater in das Zimmer kam, hat er bemerkt, dass das Kind blau angelaufen war”, sagte Willam. Das Baby wurde reanimiert und in die Innsbrucker Klinik gebracht, wo es wenig später verstarb.