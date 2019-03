Baby bei Beschneidungsritual in Italien gestorben

Ein fünf Monate alter Bub ist in der Nacht auf Samstag in einem Krankenhaus in Bologna gestorben, in das er in kritischem Zustand eingeliefert worden war. Das Kind ghanaischer Herkunft starb an den Folgen eines zu Hause durchgeführten Beschneidungsrituals, berichteten Medien am Sonntag. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Erst im Dezember war ein zweijähriger Bub nigerianischer Herkunft in Monterotondo bei Rom gestorben, nachdem er zu Hause einem Beschneidungsritual unterzogen worden war. Sein Zwillingsbruder wurde in kritischem Zustand ins Spital eingeliefert, konnte jedoch gerettet werden.