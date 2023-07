Babler will Vorsitz-Direktwahl jedenfalls durchziehen

SPÖ-Chef Andreas Babler will die Direktwahl des Parteivorsitzenden durch die Mitglieder durchziehen, auch wenn es Skepsis aus der Wiener Partei gibt: "Wir arbeiten auf eine Einstimmigkeit hin", meint er im APA-Interview. Eine Arbeitszeitverkürzung bleibe Ziel, diese solle aber in Stufen erfolgen und werde einige Jahre brauchen. Kommen muss für Babler eine höhere Vermögensbesteuerung, als Koalitionsbedingung nennt er aber kein bestimmtes Modell dafür.

Grundsätzlich ist der neue Vorsitzende der Meinung, dass seine Partei auf einem sehr guten Weg ist. Als Beleg führt er nicht nur 320 Einladungen für seine Sommertour an, die ihn durch alle österreichischen Bezirke führen wird, sondern auch ein sattes Mitglieder-Plus. 15.000 Menschen sind in den vergangenen Wochen der SPÖ beigetreten, rund 1.000 haben sie verlassen. Die größte Gruppe der Neuankömmlinge sind eigentlich Rückkehrer, nämlich jene, "die über 25 Jahre weg waren".

Unstimmigkeiten in der SPÖ kann Babler nicht wirklich erkennen, und wenn inhaltlich diskutiert werde, finde er das gut. Dass Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nicht in die Bundesgremien zurückgekehrt ist, wischt der Parteichef insofern weg, als er in denen ja schon länger nicht mehr repräsentiert sei und mit Verena Dunst nun eine Vertretung entsandt habe. Zurückgewiesen werden von Babler Gerüchte, wonach die Anzeige gegen die vormalige Leiterin der Wahlkommission wegen der Auszählungspanne am Parteitag aus den eigenen Reihen gekommen ist: "Für uns ist eindeutig klar, dass das vom politischen Gegner kommt."