Babler will ÖBAG als Transformations-Verwalterin

Die SPÖ hat am Donnerstag in einem Hintergrundgespräch Details zu ihrem Vorschlag eines Transformationsfonds präsentiert. Demnach soll der 20 Milliarden schwere Fonds zur Transformation der Wirtschaft von der Staatsholding ÖBAG verwaltet werden. Das Geld soll in Form von Zuschüssen, Garantien oder Unternehmensbeteiligungen fließen. Auch bei Start-ups im Bereich Klima und Energiewende fordert die SPÖ nach deutschem Vorbild direkte Beteiligungen durch den Staat.

Im Bereich der Start-ups schwebt der SPÖ eine Umstellung der bestehenden Förderungen im Klima- und Energiewendebereich nach dem Vorbild des deutschen "Deeptech and Climate Fonds" vor. Der vom deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck aufgesetzte Fonds soll über die nächsten zehn Jahre eine Milliarde Euro in vielversprechende Unternehmen, die an Zukunftstechnologien arbeiten, investieren. Anders als in Österreich, wo meist Zuschüsse und zinsbegünstigte Darlehen vergeben würden, beteilige sich im Nachbarland der Staat über den Fonds direkt am Eigenkapital der Unternehmen. Während das in Österreich ausgegeben Geld in jedem Fall weg sei, könne in Deutschland der Staat an funktionierenden Start-ups auch partizipieren. Voraussetzungen sei, dass das Unternehmen Potenzial hat, sich zu einem Marktführer zu entwickeln.