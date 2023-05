Babler will "Comeback der Sozialdemokratie"

Andreas Babler, einer der drei Kandidaten für den SPÖ-Vorsitz, hat am Montag als Festredner bei der Maifeier in Krems-Lerchenfeld die Sozialdemokratie als "Alternative zum politischen System des Bittstellertums" bezeichnet. Der Traiskirchner Bürgermeister forderte erneut eine Arbeitszeitverkürzung und Vermögenssteuern. Es brauche ein "Comeback der Sozialdemokratie", die Partei müsse gestärkt und geeint aufs Spielfeld gehen, zog Babler den Vergleich zum Fußball.

In den vergangenen Jahren sei die SPÖ "nur mehr ein Teelichterl gewesen", meinte Babler in seiner Rede im Rahmen eines SPÖ-Frühschoppens vor dem Volkshaus: "Wir müssen schauen, dass wir wieder eine Flamme werden." Er kritisierte auch die SPÖ, die etwa keine authentische Sprache finde und so anderen Parteien wie der FPÖ Wähler zutreibe. Es müsse auch ein Angebot für Nichtwähler geben. Es gelte, den Kampf nach oben zu richten und auch den Kanzleranspruch "tatsächlich glaubhaft geeint durchzusetzen", erklärte das Mitglied des Bundesrats.