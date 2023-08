Babler warnt vor Stimme für Nehammer

SPÖ-Chef Andreas Babler hat am Montag im ORF-"Sommergespräch" eindringlich vor einer schwarz-blauen Koalition nach der Nationalratswahl gewarnt: "Da erwartet uns Schlimmes für das Land." Jede Stimme für ÖVP-Obmann Karl Nehammer ermögliche FPÖ-Chef Herbert Kickl als Kanzler. Klar positionierte sich Babler in Sachen Ukraine-Krieg. Er ist dafür, alle Geschäftsbeziehungen "mit dem System Putin" zu kappen.

Die Verbindungen zu anderen russischen Kräften will der SPÖ-Vorsitzende demgegenüber pflegen. Doch in der Verurteilung der russischen Aggression in der Ukraine war Babler deutlich. Er sprach von einem "wahnsinnigen militärischen Aggressionsakt", für den er Wladimir Putin verantwortlich macht, der für ihn "absolut" ein Kriegsverbrecher ist. Gäbe es noch einmal einen Auftritt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor dem österreichischen Nationalrat, würde unter ihm als Parteichef kein SPÖ-Mandatar mehr fehlen.