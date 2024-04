Babler stimmt seine Parlamentarier auf Wahlkampf ein

SPÖ-Chef Andreas Babler hat seine Partei zum Auftakt der sozialdemokratischen Klubtagung in Vösendorf auf das Wahljahr eingeschworen. Wie stets warnte er davor, dass die ÖVP FP-Obmann Herbert Kickl ohne Zögern zum Bundeskanzler machen werde. Die einzigen, die das verhindern könnten, seien die Sozialdemokraten. Diese seien auch jene, die einen Plan gegen die Teuerung hätten.

Klubchef Babler sah seine Partei dann auch als Opfer "gewisser Kampagnen" von selbst ernannten Politikexperten. Dies sei ein guter Beweis dafür, "dass wir die Finger dort hinlegen, wo es weh tut". Die SPÖ habe die Themenführerschaft in wichtigen Punkten übernommen. Aufgelistet wurde von Babler dabei alles mögliche vom Mietpreisdeckel über Gas- und Strompreisbremsen bis zur Facharzt-Termingarantie. Ohnehin sei seine Partei die einzige, die einen konkreten Plan habe, wie man die Teuerung wieder in Griff bekomme.

Ganz ausgelassen wurde auch der EU-Wahlkampf nicht. Es drohe ein Europa der Abschottung und der rollenden Angriffe auf die Menschenrechte und ein Europa, wo Profitinteressen im Vordergrund stünden, befürchtet Babler. Am 9. Juni stehe also viel am Spiel. Er kämpfe für ein Europa, wo Großkonzerne endlich ihre Steuern zahlen: "Schluss mit Steuersümpfen für Millionäre."