Babler nun im Bundesrat

Die Länderkammer könnte künftig mehr Interesse auf sich ziehen - dann nämlich, wenn Andreas Babler zum SPÖ-Vorsitzenden gekürt wird. Denn der Traiskirchener Bürgermeister wurde am Freitag als Bundesrat angelobt. Vor der Sitzung gab sich Babler bezüglich der gestrigen Beschlüsse der Parteigremien, die nicht unbedingt in seinem Sinne verlaufen waren, betont gelassen.

"Ich will dazu gar nichts mehr sagen", meinte der Neo-Bundesrat gegenüber Journalisten. Dass das von ihm angeregte Fairness-Abkommen nicht zu Stande kommt, bedauert Babler allerdings. Es brauche ein paar demokratische Spielregeln, verwies er darauf, dass die beiden anderen Lager - also jene von Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil - in der Vergangenheit nicht immer korrekt agiert hätten.