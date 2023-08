Babler im Burgenland mit Doskozil unterwegs

SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler wird seine Comeback-Tour im Burgenland gemeinsam mit dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) absolvieren. Anderslautende Medienberichte seien falsch, sagt Babler im Gespräch mit "Puls 24" laut Vorabmeldung: "Wir sind im Burgenland miteinander unterwegs."

Babler bekräftigte die gute Zusammenarbeit mit Doskozil, der ihm bei der Wahl zum Vorsitzenden am Parteitag in Linz unterlegen war. Dass seine Comeback-Tour im Burgenland ohne Anwesenheit seines Parteifreundes über die Bühne gehe, sei ein Gerücht das nicht stimme, so Babler: "Überhaupt nicht." Er habe "regelmäßig Kontakt" mit Doskozil. Das Gerücht sei "völlig frei erfunden".