Babler im APA/OGM-Vertrauensindex nur knapp vor Rendi-Wagner

Der neue SPÖ-Obmann Andreas Babler muss im Ringen um das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler das Feld von einem der mittleren Plätze aufrollen. Im aktuellen APA/OGM-Vertrauensindex steigt er mit einem Saldo von minus 14 nur wenig besser ein als zuletzt seine Vorgängerin Pamela Rendi-Wagner. Positive Vertrauenswerte können nur Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Justizministerin Alma Zadić (Grüne) und die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) vorweisen.

Ansonsten zeigt der Juni-Vertrauensindex zu Österreichs Spitzenpolitikerinnen und -politikern im Vergleich zum April keine großen Umwälzungen oder Veränderungen, aber einen positiven Generaltrend für die meisten abgefragten Regierungsmitglieder, so OGM-Chef Wolfgang Bachmayer. Der Großteil liegt aber dennoch im Vertrauensminus.

Babler erreicht bei seinem Einstieg einen Indexwert von minus 14. Es vertrauen ihm 29 Prozent, 43 Prozent nicht, der Rest kennt ihn noch nicht gut genug. Damit erreicht der Traiskirchner Bürgermeister in der gesamten Wählerschaft etwas höhere Vertrauenswerte als seine Vorgängerin, deren Saldo im April bei minus 18 Punkten lag.

In der eigenen SP-Wählerschaft wird Andres Babler mit 79 Prozent Pro- und 9 Prozent Kontra-Stimmen durchaus freundlich begrüßt. Die roten Wählerinnen und Wähler, so Bachmayr, dürften also das Kriegsbeil begraben haben und derzeit mehr hinter Babler stehen, als die zerstrittenen SP-Lager und die Pannenserie rund um die Abstimmung hätten vermuten lassen.