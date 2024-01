Babler für frühestmöglichen Wahltermin

Die SPÖ unterstützt laut Parteichef Andreas Babler das Vorziehen der Nationalratswahl auf einen Termin vor dem Sommer. "Wir sind bereit, diesem Land jeden Tag länger dieser Regierung zu ersparen", kommentierte Babler am Mittwoch die jüngsten Spekulationen über einen früheren Wahltermin für die Nationalratswahl. Angesichts der "Blockadepolitik" der Regierung sei jeder früherer Wahltermin gut. Türkis-Grün winkte indes einmal mehr ab.

"Diese Regierung kostet jeden Tag in ihrer Arbeitsverweigerung diesem Land sehr viel", sagte der SPÖ-Vorsitzende. In den wesentlichsten Bereichen herrsche Stillstand, so Babler und verwies etwa auf die Gesundheitspolitik oder das längst überfällige Klimaschutzgesetz. Der ÖVP warf er vor, aus Machtüberlegungen nun in Bezug auf den Wahltermin zu taktieren.