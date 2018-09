Babis unter Beschuss wegen Ablehnung syrischer Waisenkinder

Der tschechische Premier Andrej Babis geriet unter starken Beschuss wegen seinen jüngsten Aussagen zur Flüchtlingspolitik: Er hatte auch die Aufnahme von Waisenkindern aus Syrien strikt abgelehnt. Sowohl die Opposition als auch die mitregierenden Sozialdemokraten kritisieren den Regierungschef scharf. Nur vom Staatspräsidenten Milos Zeman bekam Babis Unterstützung.

Der Sprecher des Staatspräsidenten Milos Zeman, Jiri Ovcacek, nannte die Kritiker von Babis “Hyänen”, die “nichts ahnende, unschuldige 50 syrische Waisenkinder zum Rammbock gemacht haben”. “Helfen wir auch 5.000 Kindern, aber bei ihnen, in Syrien”, so Ovcacek.

Auch Babis wies die Kritik als “Hysterie” zurück. “All jene, die so hysterisch auf mich reagiert haben, haben offenbar an zwei- oder dreijährige Kinder gedacht. Nicht an Kinder, die 17 Jahre alt sind”, so Babis.