Babis für mehr nationale Kompetenzen bei illegaler Migration

Der tschechische Premier Andrej Babis ist der Meinung, dass die EU-Staaten mehr nationale Kompetenzen im Einsatz gegen die illegale Einwanderung erhalten sollen. Hinzu solle die EU einen Marshall-Plan für Syrien und Afrika finanzieren.

Der tschechische Premier, der am kommenden Dienstag seinen italienischen Premier Giuseppe Conte und Innenminister Matteo Salvini in Rom trifft, lobte den neuen Einwanderungskurs der Regierung in Rom. “Italien arbeitet gut. Wir haben viele ähnliche Ansichten. Migranten aufzunehmen, ist nicht die langfristige Lösung. Wir müssen uns an den USA, an Australien und Kanada ein Beispiel nehmen”, so Babis.