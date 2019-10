"Azzurri" in Grün: Neue Trikots für Italiens Nationalelf

Italiens Fußball-Nationalmannschaft wird im EM-Qualifikationsspiel gegen Griechenland am Samstag in Rom im ungewohnten Grün einlaufen. Der italienische Fußballverband pries die Trikots als "Feier der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft der italienischen Kultur". Die Farbe Grün stehe für "Renaissance" und soll die Stärke der jüngeren Spieler unterstreichen.

Die "Squadra Azzurra" spielt traditionell in azurblau, nicht überall stieß der Farbwechsel demnach auf Gegenliebe. So meinte Nationaltrainer Roberto Mancini: "Ich bin old fashion, ich bevorzuge Azurblau oder höchstens Weiß." Der bekannte TV-Journalist Bruno Vespa monierte einen "Ausverkauf" der Geschichte, ein Kommentar in der "Gazzetta dello Sport" bezeichnete die blauen Trikot als "irgendwie heilig". Das erste und bis dato letzte Mal spielten die Italiener vor 65 Jahren in Grün: Im Olympiastadion von Rom siegten sie damals 2:0 gegen Argentinien.