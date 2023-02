Avital Carroll holt für Österreich WM-Bronze auf Buckelpiste

Avital Carroll hat am Samstag bei der Snowboard- und Ski-Freestyle-WM in Bakuriani (Georgien) für Österreich sensationell die Bronzemedaille auf der Buckelpiste gewonnen. Die eingebürgerte gebürtige US-Amerikanerin, die es davor im Weltcup noch nie aufs Stockerl geschafft hatte, musste sich mit 80,19 Punkten nur der Französin Perrine Laffont (87,40) und der US-Amerikanerin Jaelin Kauf (83,56) geschlagen geben.

Was sie dazu sagt, dass sie jetzt WM-Bronzemedaillengewinnerin ist: "Ich stehe immer noch unter Schock und kann nicht glauben, dass Sie das gerade gesagt haben. Ich bin total aufgeregt. Heute habe ich ein paar Leute überrascht", meine sie schmunzelnd zur APA - Austria Presse Agentur. Ihr Wettbewerb habe eigentlich schon in der Nacht davor begonnen. "Ich bin im Bett gelegen und war so aufgeregt, ich konnte Stunden lang nicht einschlafen. Ich habe nur fünf oder sechs Stunden schlafen können. In der Früh Warm-up, Training, das gut gelaufen ist. Mein erster Bewerbslauf war noch ein bisschen konservativ, und ich wusste, dass ich noch mehr im Tank hatte. Dann hatte ich ein Mittagsessen und ein kleines Schläfchen und habe dann mein Hotel um ein Essen angefleht, damit ich etwas Energie bekomme", erzählte sie lachend. Nach jedem Lauf habe ich oben noch zwei 'naps' genommen", erzählte die 26-Jährige.