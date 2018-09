AUVA: FSG fordert "sofortigen Rücktritt" von Obmann Ofner

Die Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) hat am Sonntag den "sofortigen Rücktritt" von AUVA-Obmann Anton Ofner gefordert. Grund ist jenes E-Mail, in dem die AUVA-Leitung ihre Führungskräfte dazu aufforderte, herauszufinden, wer regierungskritische Unterschriftenlisten aufgelegt hat.

Die FSG sprach am Sonntag in einer Aussendung von einer “ungehörigen demokratiepolitischen Entgleisung der AUVA-Führungsebene” und von einem “Skandal”. Gemeinsam mit den sozialdemokratischen Arbeitnehmervertretern in der AUVA-Selbstverwaltung fordern die Gewerkschafter daher Ofners Rücktritt.