Autozulieferer Polytec mit besserem Ergebnis im 1. Halbjahr

Der börsennotierte heimische Autozulieferer Polytec hat im ersten Halbjahr eine deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum erzielt. Der Konzerngewinn betrug 6,8 Mio. Euro, im Vorjahreszeitraum stand hier noch ein Verlust von 8,9 Mio. Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) betrug 10,1 Mio. Euro, nach einem Minus von 7,0 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

In Folge der Verwerfungen an den internationalen Rohstoffmärkten seien die Einkaufspreise im zweiten Quartal 2021 abrupt und drastisch gestiegen. Die Rohstoffpreissteigerungen hätten im zweiten Quartal Materialaufwandserhöhungen verursacht, die signifikant über der Planung lagen.

Das Ebitda (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) stieg von 10,7 auf 24,2 Mio. Euro. Die turbulenten Entwicklungen an den Rohstoffmärkten hätten insbesondere ab dem zweiten Quartal die Ergebnislage spürbar belastet, so Polytec. Zudem hätten im ersten Halbjahr die umfassenden Restrukturierungen und Kapazitätsanpassungen im Vorjahr (Werksschließungen) das Ergebnis aufgrund der hohen Anzahl an Produktionsverlagerungen in andere Polytec-Werke noch belastet. Der Mitarbeiterstand (inklusive Leiharbeiter, FTE-Vollzeitäquivalente) lag per Ende Juni 2021 bei 3.708, nach 3.870 per Ende Juni 2020.