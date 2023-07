Autozubehörkette Forstinger plant Sanierungsverfahren

Die Autozubehörkette Forstinger mit 87 Filialen und 552 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meldete ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung an, teilten die Gläubigerschutzverbänbde AKV und Creditreform am Mittwoch mit. Nach aktuellem Stand sind rund 550 Gäubiger sowie eine nicht näher bekannte Anzahl an Gutscheingläubiger mit Verbindlichkeiten von 32,6 Mio. Euro betroffen. Etwa 9 Mio. Euro davon sollen auf Lieferanten entfallen.

Diese Passiva kommen bei einer Unternehmensfortführung zum Tragen - bei Schließung und Liquidation sei mit höheren Verbindlichkeiten zu rechnen. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent angeboten, das Unternehmen soll mit weniger Filialen weiter geführt werden.

Als Insolvenzursache nannte das Unternehmen mit zuletzt 90 Mio. Euro Jahresumsatz den inflationsbedingten Kaufkraftverlust. Die Auswirkungen der Covid19-Pandemie konnten hingegen durch Unterstützung der Eigentümer und durch öffentliche Hilfen abgefedert werden. Forstinger war schon 2001 und 2018 insolvent.