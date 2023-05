Autorin fordert mehr Schadenersatz von Trump

Die Schriftstellerin E. Jean Carroll fordert neuen Schadensersatz vom früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen dessen Aussagen nach dem Missbrauchsurteil. Konkret forderte sie mindestens zehn Millionen US-Dollar (9,25 Mio. Euro) in einer abgeänderten Klage. Trump war am 9. Mai von einem Zivilgericht in New York des sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen worden. Eine Geschworenenjury hatte Carroll fünf Millionen Dollar (4,53 Mio. Euro) an Schadenersatz zugesprochen.

Carrolls Anwälte argumentierten am Montag, dass die Äußerungen des ehemaligen Präsidenten, nachdem ein Geschworenengericht ihn schuldig befunden hat, einen "sehr beträchtlichen" Schadenersatz rechtfertigen. "Trumps verleumderische Äußerungen nach der Verurteilung zeigen die Tiefe seiner Bosheit gegenüber Carroll", schrieben ihre Anwälte.

Trump hatte die Entscheidung der Jury in einer ersten Reaktion als "Schande" bezeichnet. "Ich habe absolut keine Ahnung, wer diese Frau ist", sagte er mit Blick auf die Klägerin, die er vor knapp drei Jahrzehnten in der Umkleidekabine eines New Yorker Nobelkaufhauses vergewaltigt haben soll. Die Geschworenen waren einstimmig zum Schluss gekommen, dass Trump Carroll missbraucht und verleumdet hat. Nicht bestätigt wurden Carrolls Vergewaltigungsvorwürfe gegen Trump. Trump hat gegen das Urteil Berufung eingelegt und bezeichnete Carrolls Behauptungen als "kompletten Betrug".