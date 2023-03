Autor und Alpenhirt: Bodo Hell feiert 80. Geburtstag

Er ist "HELLwach": Die Rede ist von Sprachkünstler, Musiker und Regisseur Bodo Hell, der heute, Mittwoch, seinen 80. Geburtstag im Wiener Jazzclub Porgy & Bess begeht - mit einer Ausstellung (mit Hil de Gard und Linda Wolfsgruber) und dem Abend "Bodo Hell & Friends: '...und kein bißchen... Spätlese von und für Bodo Hell'". Tags darauf gibt im Aktionsradius Wien Carola Mair Einblicke in ihr Filmprojekt "BODO HELLwach", spricht Hell mit Ania Gleich und liest aus neuen Texten.

Wer den Autor und Almhirten hautnah erleben will, begleitet ihn am Besten in die freie Natur. Dazu haben Interessierte dann am 2. April bei einer "Stadtberge-Wanderung" am Leopoldsberg und Nasberg die Gelegenheit, bei der Hell am Palmsonntag als Tourguide fungiert, bevor der Tag gemeinsam beim Heurigen ausklingt.