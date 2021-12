Autor Mwanza Mujila erhielt Prix Les Afriques

Der kongolesisch-österreichische Autor Fiston Mwanza Mujila ("Tram 83") erhält für seinen Roman "La danse du Vilain", der im Frühjahr auf Deutsch unter dem Titel "Tanz der Teufel" (Zsonlay) erscheinen wird, den Prix Les Afriques. Das gab das Preiskomitee laut Verlagsangaben kürzlich bekannt. Damit setzte er sich gegen Booker-Preisträgerin Bernardine Evaristo, Abdelaziz Baraka Sakin, Marc Alexandre Oho Bambe und Sindiwe Magona durch, die ebenfalls auf der Shortlist standen.

In seinem Roman spreche Fiston Mwanza Mujila vor allem die Themen innerafrikanische Migration, Raubbau der Bodenschätze durch Afrikaner und dessen Folgen sowie die ständige Verschlechterung der Lebensbedingungen offen an. "Er zeigt die wachsende Kluft zwischen der afrikanischen Bevölkerung und der politischen Klasse, die sich nur selbst bereichert", heißt es in der Begründung der Jury.