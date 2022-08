Autor Felix Mitterer verlässt Tirol wegen Tourismus-Abgabe

Der Tiroler Autor Felix Mitterer hat sich - nachdem er Mitte 2021 mit seiner Frau Agnes Beier in sein Heimatbundesland zurückgekehrt war - laut Medienberichten dazu entschieden, dieses spätestens Ende Oktober wieder zu verlassen. Der Grund: Das Land forderte auch von ihm die verpflichtende Tourismusabgabe. Daran stieß sich der Dramatiker offenbar: "Der Verfasser der 'Piefke-Saga' kann keine Tourismusabgabe zahlen." Der Tourismus sollte der Kunst etwas zahlen, nicht umgekehrt.

Zuvor hatte er laut "Tiroler Tageszeitung" (Mittwochsausgabe) den Kontakt zu Landeshauptmann Günther Platter gesucht und um Vermittlung von Kulturlandesrätin Beate Palfrader (beide ÖVP) gebeten. Eine vom Landeshauptmann offenbar in Aussicht gestellte "Tiroler Lösung" - dem Vernehmen nach stand im Raum, dass ihm die Abgabe erstattet werden könnte - lehnte Mitterer ab. "Es geht nicht ums Geld, es geht mir ums Prinzip", so der 74-jährige Schriftsteller, der "seinen Lebensabend" in der Bezirkshauptstadt Schwaz verbringen wollte. "Egal, ob die Abgabe nun 100 Euro oder 30 Cent beträgt - ich werde das nicht zahlen", stellte er klar.