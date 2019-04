Autopsie der Opfer von Busunglück auf Madeira abgeschlossen

Rechtsmediziner auf Madeira haben die Autopsie der 29 Todesopfer des Busunglücks abgeschlossen. Die Obduktion der überwiegend aus Deutschland stammenden Toten sei vom Nationalen Institut für Rechtsmedizin und Forensische Wissenschaften und der Polizei durchgeführt worden, heißt es in portugiesischen Medien.

Bei dem Unfall im Ort Canico nahe Funchal waren am Mittwochabend 29 Urlauber getötet worden, fast alle wahrscheinlich Deutsche aus verschiedenen Landesteilen. 27 weitere Insassen wurden verletzt, als der Reisebus von der Straße abkam und eine Böschung hinunter auf ein Haus stürzte. 16 Menschen wurden am Samstag noch in einem Krankenhaus behandelt. Die Verletzten sollten im Laufe des Tages mit einem Airbus der deutschen Luftwaffe in die Heimat zurückgeflogen werden.