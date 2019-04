„Autonome Lkw“ sind weiterhin Zukunftsmusik

Die Lkw der Zukunft sind autonom unterwegs und elektrisch. Zumindest in der Theorie. Denn in der Praxis ist das alles nicht so einfach.

Wer im Flieger zum Beispiel in die USA reist, denkt nicht darüber nach, dass die Maschine einen Großteil der Strecke vom Autopiloten gesteuert wird. Auf der Straße dagegen sind die Sorgen groß, obwohl die meisten Studien zu dem Ergebnis kommen, dass autonomes Fahren nicht mehr, sondern deutlich weniger Unfälle produziert. Neun von zehn Unfällen werden statistisch gesehen vom Menschen verursacht. Nimmt man ihn aus der Gleichung, entsteht demnach ein deutliches Plus an Sicherheit. Das gilt insbesondere für den Schwerlastverkehr.

Dass Systeme nie müde werden und sich nie ablenken lassen, ist nicht deren einziger Vorteil. Sie sparen auch viele Kosten. Ein Autopilot muss keine Ruhezeiten einhalten. Er kann rund um die Uhr eingesetzt werden, was wiederum die Auslastung eines Trucks steigert. Heute stehen die oft mehr als 100.000 Euro teuren Zugfahrzeuge mehr als die Hälfte der Zeit still. Ein weiterer Ansatz ist, die automatisierten Lkw vorwiegend zu verkehrsarmen Zeiten auf die Straße zu schicken – bei einer erwarteten Verdoppelung des Güterverkehrs von 2015 bis ins Jahr 2050 sicher keine schlechte Idee.

Bleiben die Trucker dabei auf der Strecke?

Experten vermuten, dass sich der Trucker-Beruf verändern wird, im großen Stil abgeschafft wird er aber nicht. Schöne neue Welt also? Nicht ganz, denn das Vorhaben des autonomen Fahrens strotzt vor Komplexität. Schon heute besitzt ein moderner Truck 400 Sensoren. Seine Software besteht aus 100 Millionen Zeilen. Die Datenbank wächst zwar mit jedem gefahrenen Testkilometer, aber „die Welt ist unendlich“, wie die Entwicklungsingenieure sagen. Die Crux liegt vor allem darin, dass das System richtig erkennt, was es vor sich hat und was nicht. Ist ein plötzlich vor der Kühlerhaube auftauchendes Objekt nur eine vom Winde verwehte Plastiktüte oder ein Kinderwagen?

Im Jahr 2015 erhielt Daimlers „Freightliner Inspiration Truck“ die bis dato erste Straßenzulassung für ein teilautomatisiertes Nutzfahrzeug. Er repräsentiert bis heute den Stand der Technik, nur dass diese inzwischen die Serienreife erreicht hat. „Freightliner Cascadia“ heißt das entsprechende neue Daimler-Modell in den USA. Dieser Truck kann selber beschleunigen, bremsen und lenken. Eine Armada an Sicherheitsassistenten wacht zum Beispiel über die Spur, den toten Winkel oder leitet Notbremsungen ein, wenn etwa ein Fußgänger kreuzt oder der Truck auf ein Stauende zufährt.

Rollende Lkw mit schlafenden Fahrern

Trotzdem bleibt der Fahrer in der Verantwortung. Die „Fahraufgabe“, so der Fachbegriff, wird ihm nicht abgenommen. Die Maschine unterstützt den Menschen lediglich. Das soll sich mit der kommenden Generation ändern. Das nächste Automatisierungslevel sieht vor, dass „das System nicht erwartet, dass ein Benutzer auf eine Aufforderung zum Eingreifen reagiert“. So die technische Definition. Im Klartext: Der Fahrer kann schlafen, während der Truck rollt. Dass dies nur auf ausgewählten Routen funktionieren kann, liegt auf der Hand. Daimler konzentriert sich zunächst nur auf die Strecke zwischen zwei Autobahn-Anschlussstellen und nur auf US-Highways. Doch selbst bis der Truck diese an sich simple Übung alleine bewältigen kann und die Technik dafür marktreif und bezahlbar ist, werden nach Prognosen der Forscher noch zehn Jahre vergehen. Autonomes Fahren ist im Lkw viel schwieriger als im Pkw, schon allein deshalb, weil das Fahrzeug vielfach größer und schwerer ist. Und: Der Trailer bleibt eine riesige Unbekannte. Der Anhänger kann, da er in der Regel oft wechselt, in die Entwicklung erst gar nicht einbezogen werden. Auch an die Zuverlässigkeit stellt das harte Truck-Business ganz andere Anforderungen. Fünf Jahre und 800.000 Kilometer muss die Elektronik mindestens halten – kein Vergleich zu den Geräten, wie sie Otto Normalverbraucher kennt.

Steiniger Weg zur E-Mobilität

Was die Kosten und die Effizienz betrifft, führt derzeit kein Weg am Diesel vorbei. Zum einen ist ein Elektro-Lkw in Anschaffung und Betrieb mindestens 50 Prozent teurer als ein konventioneller und zum anderen läuft ein Lkw nicht selten weit mehr als eine Million Kilometer, was sich mit der Lebenszeit der derzeit erhältlichen Akkus nicht abbilden lässt. Außerdem fehlt zur Umsetzung noch die notwendige Ladeinfrastruktur.