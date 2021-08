Automesse IAA in München im September mit 3G-Regel

Die Anfang September geplante Internationale Automobilmesse (IAA) in München kann nach Einschätzung der Veranstalter trotz steigender Corona-Inzidenzwerte stattfinden. Dies sei durch das gemeinsam mit Behörden entwickelte Hygienekonzept sichergestellt, erklärten Vertreter des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) und der Messegesellschaft bei einer Online-Präsentation. Auf dem Messegelände gelte das 3-G-Prinzip.

Damit geht der VDA einen anderen Weg als die Veranstalter der New York International Auto Show. Die für die zweite Augusthälfte geplante US-Automesse war vor Kurzem wegen der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus auf April 2022 verschoben worden. In der Branche war dies als schlechtes Vorzeichen für die vom 7. bis 12. September angesetzte IAA Mobility in München gewertet worden.

Die Autoschau, die fast 70 Jahre lang in Frankfurt angesiedelt war, hatte in den vergangenen Jahren mit schwindenden Besucher- und Ausstellerzahlen zu kämpfen. Bei der letzten IAA vor zwei Jahren gab es außerdem massive Proteste und Demonstrationen von Klimaschützern. Auch andere traditionelle Automessen wie die in Genf und in Detroit stehen infrage. Die deutschen Autobauer und Zulieferer entwickelten die Automesse daraufhin zu einer Mobilitätsplattform weiter, die nicht mehr nur das Auto in den Mittelpunkt stellt, sondern alle Verkehrsträger auf dem Weg zu klimaschonender Mobilität und digitaler Vernetzung. In München sollen Besucher auch autonomes Fahren erproben können.