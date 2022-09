Automatisierungskunst in der Ideenschmiede

Martin Eberle ist KMU-Preisträger des Jahres.

Wie man vom Einmannbetrieb zum erfolgreichen, starken Unternehmen wird, zeigt die Geschichte von Martin Eberle sehr eindrucksvoll. 26 Jahre ist es her, dass er in seinem Privathaus in die Selbstständigkeit startete. Heute ist der Dornbirner Betrieb auf 40 Mitarbeiter angewachsen. Sein Unternehmen Eberle Automatische Systeme ist neben dem klassischen Maschinenbau auch in speziellen Bereichen wie Bildverarbeitung, Prozessvisualisierung, Softwareentwicklung oder Robotik tätig. Stehen zu bleiben, auf dem Erreichten auszuruhen, war aber nie ein Anreiz für Martin Eberle. Vielmehr sind es seine tüftlerische Leidenschaft und seine Begeisterungsfähigkeit, die ihn immer wieder dazu antreiben, an neuen Automatisierungslösungen zu arbeiten.