Autokonzern Daimler wird radikal umgebaut

Aktionäre von Daimler haben fast einstimmig die Aufspaltung in zwei unabhängige Unternehmen für Autos und Nutzfahrzeuge gebilligt. Es gab dazu 99,9 Prozent Ja-Stimmen, wie Aufsichtsratschef Bernd Pischetsrieder am Freitag zum Abschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung mitteilte. "Heute ist ein historischer Tag", sagte der Chef von Daimler Truck, Martin Daum.

Im Kern geht es darum, das große Geschäft für Lkw und Busse aus dem Konzern herauszulösen und bis Weihnachten an die Börse zu bringen. Geplant ist eine Notierung des bald unabhängigen Nutzfahrzeugherstellers im Börsenindex Dax. Anteilseigner von Daimler sollen durch zusätzliche Aktien an Daimler Truck beteiligt werden.

Mit Blick auf den Übergang vom Verbrennermotor zu neuen Antrieben fügte der Daimler-Chef hinzu: "Bei Pkw steht die Batterie im Mittelpunkt. Bei Trucks spielt auch die Brennstoffzelle eine wichtige Rolle." Die gesamte Branche steht wegen milliardenschwerer Investitionen in E-Autos und selbststeuernde Fahrzeuge vor Risiken und riesigen Herausforderungen. Andere Unternehmen gehen den Weg des Zusammenschlusses - so führt der europäische Stellantis-Konzern 14 Automarken, darunter Peugeot, Fiat oder Opel.

Fragen gab es bei dem Online-Treffen unter anderem zu möglichen Übernahmeversuchen in der Zukunft. Truck-Chef Daum sagte, es würden zwei starke Unternehmen entstehen. Die Minderheitsbeteiligung von Daimler an der Daimler Truck Holding in Höhe von 35 Prozent biete zudem einen Schutz von unerwünschter Einflussnahme. Unter Experten gibt es Befürchtungen, wonach das künftig einzeln geführte Pkw-Geschäft anfälliger für Übernahmeversuche werden könnte. Mercedes-Benz sei im Vergleich zu einigen Konkurrenten ein vergleichsweise kleiner Hersteller. Källenius verfolgt die Strategie, Mercedes-Benz als Luxusmarke zu führen. Eine Garantie, wonach die Ziele der Trennung alle vollständig erreicht werden, gibt es nach seinen Worten nicht.