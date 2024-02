Autoindustrie fordert weiter Technologieoffenheit

Die Autoindustrie hat ihre Forderung nach Technologieoffenheit bei Antriebsarten der Zukunft abermals bekräftigt. "Wir brauchen Diversität statt Diskriminierung", sagte der Vorstandschef des deutschen Automobilzulieferers Mahle, Arnd Franz, bei einem Pressegespräch am Montag. Das sei notwendig, um die CO2-Reduktionsziele zu erreichen und den Industriestandort in Europa zu bewahren.

Der Verkehrssektor, inklusive Luft- und Schifffahrt, mache heute etwa 26 Prozent des Bedarfs an Primärenergie aus. Die politische Entscheidung für die Elektromobilität in Europa sei langfristig "absolut richtig". Notwendig sei dafür aber, dass die Stromproduktion nachhaltig gewährleistet werden kann. Der Anteil der Elektrofahrzeuge an der Neuwagenproduktion liege in Europa aktuell knapp unter 30 Prozent. Die allermeisten Autos, die heute auf den Straßen unterwegs sind, sind allerdings Verbrenner. Der Anteil der Elektromobilität liege hier bei drei Prozent. "Wir müssen alles tun, dass auch da ein Beitrag stattfindet", sagte der AVL-List-Vorstand. Grebe verwies hier etwa auf die Zumischung von Bio-Kraftstoffen. Verbrennungsmotoren, die mit nachhaltigem Kraftstoff betrieben werden, seien auch längerfristig sinnvoll, etwa in der Luft- und Schifffahrt, bei Lkws und bei Maschinen in der Landwirtschaft oder am Bau.