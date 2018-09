Autohaus Malin – eine Erfolgsgeschichte

Auf über 7.000 Quadratmetern Betriebsfläche werden jährlich über 800 Fahrzeuge verkauft.

Sulz. Mit einem Renault 4CV hat alles angefangen – dies war nämlich das erste Modell, das Walter Malin 1957 in seinem neu eröffneten Autohaus verkaufte. Walter trat damit das Erbe seines Vaters Franz Malin an, der bereits 1929 im Stadel seines Bauernhauses Fahrräder und Mopeds reparierte und davon träumte, die erste Autowerkstätte im Vorderland zu gründen.

Im Laufe der Jahre wurde das Unternehmen ständig erweitert. Nach zahlreichen baulichen Investitionen verfügt das Autohaus heute über mehr als 7.000 Quadratmeter Betriebsfläche, beschäftigt 50 Mitarbeiter und verkauft über 800 Fahrzeuge pro Jahr. Den Ursprüngen blieb man dabei treu – der Zweirad-Bereich „2 Rad Malin“ mit KTM, Simplon und Vespa/Piaggio ist nach wie vor eines der Standbeine des Familienbetriebs. Frischer Wind kehrte ein, als 2001 die Malin-Töchter Nadja und Linda die Geschäftsführung übernahmen und die Autohaus Walter Malin GmbH gegründet wurde. „Die Idee Mobilität in jeder Form anzubieten – vom Kinder- und Jugendfahrrad, über Roller, E- und Mountainbikes bis hin zum Auto – hat uns schon immer fasziniert. Unsere Motivation ist es, nachhaltig zu wirtschaften, Arbeitsplätze in der Region zu schaffen und unseren Kunden ein fairer und kompetenter Partner rund ums Automobil zu sein“, so das Geschäftsführerinnen-Duo.