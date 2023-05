"Autofreier Tag" aus der Mottenkiste: Gewessler plant radikales Comeback

Bereits im Jahr 1974 stieß der autofreie Tag auf Widerstand bei der Bevölkerung. Nach nur fünf Wochen war das Experiment beendet.

Zurück in die Zukunft: Autofreier Tag 2.0? Im Zuge der ersten Ölpreiskrise mussten sich die Autofahrer in Österreich 1974 für einen individuellen autofreien Tag entscheiden. Ab Jänner musste jedes Auto hinter der Windschutzscheibe einen Aufkleber tragen, der anzeigte, an welchem Wochentag das Auto in der Garage bleiben würde. Damals wurde das Projekt nach nur fünf Wochen eingestellt - doch nun plant die Bundesregierung eine Neuauflage.