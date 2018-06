Autofahrverbot im Central Park in Kraft getreten

Der New Yorker Central Park ist seit Mittwoch autofrei. Das letzte Auto durfte am Dienstagabend (Ortszeit) durch die riesige Grünanlage in Manhattan fahren. Von dem neuen Autofahrverbot, das pünktlich zu Beginn der langen Sommerferien in New York in Kraft trat, sind lediglich vier Straßen ausgenommen, die den Central Park zwar queren, aber durch Mauern von ihm abgetrennt sind.

“Mehr als ein Jahrhundert lang haben wir Teile des bekanntesten Parks der Welt in eine Autostraße verwandelt – und ab heute Abend haben wir ihn offiziell endgültig zurückerobert”, erklärte der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio. Er hatte das Autoverbot für den Central Park im April angekündigt und die Entscheidung mit dem Kampf gegen Luftverschmutzung begründet.

Bereits seit den 60er-Jahren waren die Zeiten, in denen Autos im Central Park fahren durften, beschränkt worden. Der Norden des Parks war bereits vor Inkrafttreten des allgemeinen Verbots für den Autoverkehr gesperrt, im Süden durften Autofahrer während der Stoßzeiten an Werktagen drei Rundwege nutzen.

Der Central Park hat täglich bis zu 250.000 Besucher. Kommendes Jahr wird der 160. Geburtstag der Grünanlage gefeiert.