Autofahrer verliert Kontrolle in Götzis

Am Montagmorgen (31.5.) prallte in Götzis ein Autofahrer gegen eine Laterne und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Ein 24-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Montagmorgen (31.5.) um 06.30 Uhr in Götzis auf der Kommingerstraße (L 58) von der Lastenstraße kommend in Richtung Mäder. Auf Höhe der Autobahnunterführung verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen eine Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralles lösten beide Front-Airbags aus.