"Autodieb" saß noch im Kofferraum

Sein Auto ausgeräumt, alle Türen offen, der Täter im Kofferraum: Mit dieser ungewöhnlichen Situation sah sich ein Wiener konfrontiert, als er Montag in der Früh zu seinem in einer Hietzinger Tiefgarage abgestellten Fahrzeug kam. Auf dem Boden daneben fanden sich sämtliche Gegenstände aus dem Auto ordentlich geschlichtet.

Der 20-Jährige saß kurz im Arrest und ritzte ein paar Furchen in die Wände seiner Zelle. Deshalb wurde er wegen Sachbeschädigung angezeigt. Ob ihm weitere Delikte zur Last gelegt werden, ist fraglich: Gestohlen wurde nichts, wie Polizeisprecher Harald Sörös am Dienstag erklärte, und ob er das “unordentliche” Auto aufgebrochen hat, ist fraglich. Der Besitzer meinte, sein Fahrzeug in der Tiefgarage versperrt zu haben, der 20-Jährige sagte, es sei offen gewesen.