Autobauer Stellantis warnt London vor Stellenabbau

Der Autobauer Stellantis hat bei der britischen Regierung Alarm geschlagen: Sollte das nach dem Brexit geschlossene Handelsabkommen mit der Europäischen Union nicht sofort neu verhandelt werden, drohe die Schließung von Fabriken und der Verlust von tausenden Arbeitsplätzen, erklärte der Eigentümer der Automarken Opel, Vauxhall, Peugeot, Citroen und Fiat vor einem Ausschuss des Unterhauses am Mittwoch, der die Aussichten für die britische Elektrofahrzeugindustrie untersucht.

Die britische Autohandelsgruppe Society of Motor Manufacturers and Traders erklärte in ihrer Stellungnahme, die derzeitigen Produktionskapazitäten in der EU und Großbritannien ermöglichten es nicht, den Bedarf an Batterien und Batterieteilen zu decken.