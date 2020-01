Autobauer SAIC kommt mit Elektro-SUV MG nach Österreich

Der größte chinesische Autobauer SAIC kommt mit der Traditionsmarke MG nach Österreich. Der Wiener Autohändler Frey hat eine Vertriebspartnerschaft mit dem Konzern aus Shanghai geschlossen. Hierzulande gibt es vorerst einen Elektro-SUV in zwei Ausführungen ab 32.000 Euro zu kaufen.

Jetzt will SAIC mit strombetriebenen MG-Autos in Europa Fuß fassen. Nach Norwegen und den Niederlanden ist Österreich das dritte europäische Land, in dem SAIC Motor unter anderem mit MG vertreten ist, teilte die für den MG-Vertrieb gegründete Frey e-Motion GmbH, eine Tochter der Frey Holding, am Montag mit.