Autobahnausbau für Österreicher im Widerspruch zu Klimaziel

Die Österreicher sehen den Ausbau von Autobahnen und Schnellstraßen im Widerspruch zu den Klimazielen. Nur ein Drittel hat sich bei einer Umfrage für den weiteren Ausbau ausgesprochen, eine Mehrheit von 63 Prozent lehnt diesen ab. 20,6 Millionen Tonnen CO2 hat der Verkehr in Österreich im Vorjahr verursacht - trotz Covid-19-Pandemie um 6,8 Millionen Tonnen mehr als im Jahr 1990, berichtete der VCÖ.

"Das Klimaschutzbewusstsein ist in der Bevölkerung stärker als in der Politik, auch was den Ausbau von Verkehrsinfrastrukturen betrifft", sagte Schwendinger. 71 Prozent der Bevölkerung sehen den Ausbau von Autobahnen und Schnellstraßen im Widerspruch zu den Klimazielen, 54 Prozent den Ausbau von Gemeinde- und Landesstraßen. Den größten Beitrag zum Klimaschutz leisten aus Sicht der Bevölkerung mit jeweils über 90 Prozent Zustimmung Investitionen in Radwege und Radschnellverbindungen sowie in das Schienennetz für den Nah- und Regionalverkehr. Genau 90 Prozent sind für den Ausbau des Bahnfernverkehrs. Investitionen in den Ausbau von Gehwegen sehen 87 Prozent als großen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele.