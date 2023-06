Autobahn-Stück in US-Stadt Philadelphia eingestürzt

In der US-Stadt Philadelphia ist am Sonntag ein erhöhter Teil der viel befahrenen Autobahn I-95 eingestürzt. Ursache sei ein Feuer in der Unterführung unter diesem kurzen Teil der Schnellstraße gewesen, teilte die Feuerwehr in Philadelphia mit. Dort sei ein Fahrzeug, womöglich ein Tanklaster, in Brand geraten. Genaue Details lägen noch nicht vor. Die Einsatzkräfte seien noch damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt.

Die Autobahn I-95 ist eine wesentliche Verkehrsader an der US-Ostküste und verbindet Großstädte wie Miami, Washington, Philadelphia und New York. Die wichtige Nord-Süd-Achse erstreckt sich vom südlichen Bundesstaat Florida bis nahe an die nördliche Grenze der USA zu Kanada.