Autoabsturz in Vorarlberg - Zwei Senioren schwer verletzt

Ein 90 Jahre alter Mann und seine 80-jährige Ehefrau sind am Dienstag bei einem Autoabsturz in Silbertal im Montafon schwer verletzt worden. Der Autolenker geriet aus unbekannter Ursache in einer Rechtskurve über den linken Straßenrand, das Fahrzeug stürzte ab, wurde durch die Luft geschleudert und überschlug sich mehrmals, berichtete die Polizei. Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser geflogen.

Das Ehepaar war gegen 17.45 Uhr auf der Innerkristbergstraße talwärts unterwegs, als der Unfall passierte. Das Fahrzeug fuhr zuerst über einen steilen Grashang gegen einen Baum und dann über eine andere Straße weiter talwärts. Dabei wurde es laut Polizei vermutlich 15 bis 20 Meter durch die Luft geschleudert. Nach dem Aufschlag dürfte sich das Fahrzeug mehrmals seitlich überschlagen haben, ehe es kurz vor der Betonwand eines landwirtschaftlichen Gebäudes auf der linken Seite liegen blieb. Das schwer verletzte Ehepaar wurde in die Krankenhäuser Feldkirch und St. Gallen geflogen.